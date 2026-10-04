Куда пропал Герасимов: что известно и при чем здесь Мордвичёв

Куда пропал Герасимов после учений «Центр-2026» и означает ли его отсутствие рядом с Владимиром Путиным скорую смену начальника Генштаба? По состоянию на 4 октября 2026 года официальных сообщений об отставке, увольнении или переводе Валерия Герасимова нет.