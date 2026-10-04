НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

513 подписчиков

Куда пропал Герасимов: что известно и при чем здесь Мордвичёв

Куда пропал Герасимов: что известно и при чем здесь Мордвичёв

Куда пропал Герасимов после учений «Центр-2026» и означает ли его отсутствие рядом с Владимиром Путиным скорую смену начальника Генштаба? По состоянию на 4 октября 2026 года официальных сообщений об отставке, увольнении или переводе Валерия Герасимова нет.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Betahon
Betahon

В свое время на смену былым красногвардейским кавалеристам-командармам Буденному и Ворошилову пришли более современные Жуков, Василевский, Антонов... Тактика и стратегия войны меняется и со временем и требуют нового руководства...