Куда пропал Герасимов: что известно и при чем здесь Мордвичёв

Куда пропал Герасимов после учений «Центр-2026» и означает ли его отсутствие рядом с Владимиром Путиным скорую смену начальника Генштаба? По состоянию на 4 октября 2026 года официальных сообщений об отставке, увольнении или переводе Валерия Герасимова нет.
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