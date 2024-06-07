"ГАЗель" напоролась на ограждение окружной дороги в Калуге

Вечером 5 июня в пригороде Калуги произошла авария, в результате которой пострадал мужчина. По данным полиции, 5 июня в 22 часа 30 минут на 4 км автодороги Р-132 "Золотое кольцо" обхода города Калуги 75-летний водитель машины ГАЗ 3321 ехал из Москвы в сторону Калуги, не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение барьерного типа.