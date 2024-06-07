Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

"ГАЗель" напоролась на ограждение окружной дороги в Калуге

"ГАЗель" напоролась на ограждение окружной дороги в Калуге

Вечером 5 июня в пригороде Калуги произошла авария, в результате которой пострадал мужчина. По данным полиции, 5 июня в 22 часа 30 минут на 4 км автодороги Р-132 "Золотое кольцо" обхода города Калуги 75-летний водитель машины ГАЗ 3321 ехал из Москвы в сторону Калуги, не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение барьерного типа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх