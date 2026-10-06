Администрацию Орла могут обязать создать УК для брошенных домов

В Госдуму внесён законопроект, обязующий муниципалитеты создавать предприятия или бюджетные учреждения для управления многоквартирными домами (МКД), чтобы не было брошенных на произвол судьбы домов.
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