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Закон, порядок, государство

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Министр обороны РФ проинспектировал Объединенную группировку войск

Министр обороны РФ проинспектировал Объединенную группировку войск

Особое внимание при заслушивании командующих Министр обороны РФ обратил на доклады по эффективности работы разведывательно-ударных контуров, а также эффективности ведения контрбатарейной борьбы.

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