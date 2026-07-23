«Никогда не долетают»: Разведчик раскрыл, как «шторы» ослепляют дроны ВСУ на подлёте к Белгороду

Война дронов перестала быть честной. Если раньше оператор БПЛА видел всё, как на ладони, и мог ювелирно корректировать удары, то теперь российские военные нашли способ не просто глушить, а буквально «ослеплять» вражеские глаза.
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