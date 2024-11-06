Под Эрдоганом начали разъезжаться стулья Использованные материалы: TASS/AP/Maxim Shemetov/РИА Новости/Константин Михальчевский44,9 тыс прочтений 3 дня назад Справедливое решение российско-украинского конфликта должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью Hurriyet.
Под Эрдоганом начали разъезжаться стулья
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Модест
Ещё Пётр Первый говорил - турку не верь! Актуально навсегда.
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15 час.
Сергей
Пора ВОПЛОЩАТЬ в жизнь слова товарища Косыгина: ОН просто сказал, "Всего лишь два залпа, и кроме Босфора появятся еще проливы, правда не уверен, останется ли Стамбул».
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9 час.
Сергей
Турки заткнулись мгновенно и пролив Босфор до сих пор открыт для всех!!!
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9 час.
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