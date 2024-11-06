Под Эрдоганом начали разъезжаться стулья

Ещё Пётр Первый говорил - турку не верь! Актуально навсегда.

Сергей

Пора ВОПЛОЩАТЬ в жизнь слова товарища Косыгина: ОН просто сказал, "Всего лишь два залпа, и кроме Босфора появятся еще проливы, правда не уверен, останется ли Стамбул».