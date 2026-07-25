Президенты России и Казахстана проведут сегодня отдельную встречу в Омске. Об этом сообщили в Кремле.
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Президенты России и Казахстана проведут сегодня отдельную встречу в Омске. Об этом сообщили в Кремле.
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