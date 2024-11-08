Deadline: Disney работают над новой трилогией "Звездных войн"

REUTERS/Henry Nicholls Принадлежащая компании Walt Disney Studios студия Lucasfilm подписала с режиссером, сценаристом и продюсером Саймоном Кинбергом договор на создание новой трилогии фильмов во франшизе "Звездные войны".
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