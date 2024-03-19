Советник Пушилина Гагин: под Марьинкой сдались в плен 18 украинских военных

В районе Георгиевки, которая находится под Марьинкой, сдались в плен 18 военных Украины. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Ян Гагин, советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
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