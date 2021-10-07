Министерство обороны Украины объявило о введении современных подходов в разработке нового вооружения

Вместо опытно-конструкторских работ, которые длятся много лет и стоят бюджета миллионы гривен, вводится современная парадигма «research and development»Вместо опытно-конструкторских работ, которые длятся много лет и стоят бюджета миллионы гривен, вводится современная парадигма «research and development», то есть короткий цикл исследования, сопровождается быстрым воплощением и эффективными полевыми испытаниями.