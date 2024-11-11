В Татарстане провели бесплатные бизнес-тренинги для 600 школьников

Минэкономики РТ и Минобрнауки РТ, при поддержке Центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан, провели трехдневные бизнес-семинары в рамках республиканского проекта «Школьный бизнес-старт», который реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».