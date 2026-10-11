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Силы ПВО перехватили 479 БПЛА над регионами России и Черным морем

Силы ПВО перехватили 479 БПЛА над регионами России и Черным морем

Атаку отразили над 18 регионами страны и акваторией Черного моря.Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 479 украинских беспилотников самолетного типа.

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