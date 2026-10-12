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Регионы России

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Премьер Словакии Фицо критикует политику ЕС в условиях нефтяного кризиса и военных конфликтов

Премьер Словакии Фицо критикует политику ЕС в условиях нефтяного кризиса и военных конфликтов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение о том, что Европейский союз уже понёс колоссальные издержки из-за нефтяного кризиса и продолжающихся военных конфликтов.

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