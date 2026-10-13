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Царьград

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Не кибервойна, а реальный фронт: Почему для России ИИ - это вопрос недопущения новой Цусимы

Не кибервойна, а реальный фронт: Почему для России ИИ - это вопрос недопущения новой Цусимы

ИИ для России – реальный фронт, на котором нельзя допустить второй ЦусимыСейчас ИИ, нейротехнологии стали реальным фронтом.

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Tigra07

В хорошие времена советские инженеры и военные славились тем, что на каждую пакость врагов придумывали... ассиметричный ответ. Гораздо более дешёвый и эффективный. И опережали врага. Поэтому к СССР никто не лез драться. Сейчас предлагают... догонять изначально порочную, опасную и очень несовершенную технологию.