Российский командир рассказал о работе расчетов «Торнадо-Г» ЗВО под Купянском

Боевые расчеты РСЗО «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) как в дневное, так и в ночное время уничтожают технику и опорные пункты с личным составом противника под Купянском в Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии