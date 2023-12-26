Картина маслом: известный художник-"митёк" сломал ногу на скользких улицах Петербурга

Иллюстрацией к качеству уборки дорог в Северной столице стала серьезная травма.В Петербурге получил серьезную травму художник Дмитрий Шагин, который стал одним из вдохновителей творческого объединения "Митьки".
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