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Царьград

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Банки переписывают условия вкладов с 1 августа: Что изменится для клиентов

Банки переписывают условия вкладов с 1 августа: Что изменится для клиентов

Банки переписывают условия вкладов с 1 августа. Клиентам стоит приготовиться к изменениям. На что обратить внимание, чтобы не потерять проценты?С 1 августа банки переписывают условия вкладов, адаптируя депозитные программы к новой ситуации на финансовом рынке.

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