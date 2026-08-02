Банки переписывают условия вкладов с 1 августа: Что изменится для клиентов

Банки переписывают условия вкладов с 1 августа. Клиентам стоит приготовиться к изменениям. На что обратить внимание, чтобы не потерять проценты?С 1 августа банки переписывают условия вкладов, адаптируя депозитные программы к новой ситуации на финансовом рынке.