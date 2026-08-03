«Ливерпуль» и «ПСЖ» начали официальные переговоры по Барколя. Мерсисайдцы предложили чуть больше 100 млн евро, парижане хотят больше

« Ливерпуль » и «ПСЖ» начали официальные переговоры о трансфере вингера Брэдли Барколя . Английский клуб предложил чуть больше 100 миллионов евро за 23-летнего француза, но эта сумма далека от требований парижан.
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