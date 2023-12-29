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Киев заявил о готовности всех АЭС к переходу на американское топливо

Киев заявил о готовности всех АЭС к переходу на американское топливо

Украинский «Энергоатом» подготовился к переводу всех АЭС на топливо Westinghouse. Национальная атомная энергогенерирующая компания заявила, что завершила все работы, необходимые для перехода энергоблоков на американское ядерное топливо.

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