Какие праздники отмечают 13 апреля: День мецената, рок-н-ролл и Вербное воскресенье

В этот день вспоминают вклад меценатов в развитие культуры, чествуют рок-н-ролл, благодарят растения и отмечают один из главных христианских праздников — Вход Господень в Иерусалим, также известный как Вербное воскресенье.
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