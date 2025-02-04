Жена зашивая мужу пиджак, случайно обнаружила в кармане...

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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ИСТОРИЯ ИЗ МОЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ. Три семьи дружили примерно с 23 лет, когда-то 3 мужчины и одна из будущих жен работали вместе.

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Комментарии
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Майя Majesty
Психолог имеет право приказывать как себя вести, хм...  Это не психолог, это, как в данной статье профнеудачник, недоучка, который сам психологически не готовый работать с людьми, решил совершить &quot;великое дело для семейных людей&quot; и подзаработать. В итоге угробил все окончательно.))))  В итоге этот невежда психУлУг, развел три семьи да еще и решил оправдаться в инете.  Дискредитация полная.
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