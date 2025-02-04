Жена зашивая мужу пиджак, случайно обнаружила в кармане...

Майя Majesty

Психолог имеет право приказывать как себя вести, хм... Это не психолог, это, как в данной статье профнеудачник, недоучка, который сам психологически не готовый работать с людьми, решил совершить "великое дело для семейных людей" и подзаработать. В итоге угробил все окончательно.)))) В итоге этот невежда психУлУг, развел три семьи да еще и решил оправдаться в инете. Дискредитация полная.