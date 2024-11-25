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Калужские новости

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Три человека оказались в больнице в результате ночной аварии в центре Калуги

Три человека оказались в больнице в результате ночной аварии в центре Калуги

Ранее мы писали о том, что 24 ноября в ночное время на Ленина столкнулись автомобили ВАЗ и БМВ. Выяснилось, что в результате аварии пострадали три юных калужанинаРанее мы писали о том, что 24 ноября в ночное время на улице Ленина столкнулись автомобили ВАЗ и БМВ.

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