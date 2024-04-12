"Мы проиграем большую войну": ВМС США удалили фото командира корабля, стреляющего из винтовки с перевёрнутым прицелом

Topmember Командир корабля USS John S. McCain (DDG 56) класса Arleigh Burke Кэмерон Ясте недавно был сфотографирован стреляющим из карабина M4 калибра 5,56×45 мм с установленным задом наперёд оптическим прицелом.
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