"Мы проиграем большую войну": ВМС США удалили фото командира корабля, стреляющего из винтовки с перевёрнутым прицелом

Александр Симаков Если у шестилетнего внука родители и дед дебилы, то он точно будет таким же, как этот командир. Даже если ЕГЭ отменить.

Александр Симаков Эти российские школьники, которые завовевали всё золото на международных олимпиадах только в конце прошлого года, через систему ЕГЭ не проходят? Или у них какая-то особенная ЕГЭ, другого калибра? P.S. Шукольники не проходят через систему ЕГЭ, ЕГЭ - это всего лишь ЭКЗАМЕН!