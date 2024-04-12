Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Мы проиграем большую войну": ВМС США удалили фото командира корабля, стреляющего из винтовки с перевёрнутым прицелом

"Мы проиграем большую войну": ВМС США удалили фото командира корабля, стреляющего из винтовки с перевёрнутым прицелом

Topmember  Командир корабля USS John S. McCain (DDG 56) класса Arleigh Burke Кэмерон Ясте недавно был сфотографирован стреляющим из карабина M4 калибра 5,56×45 мм с установленным задом наперёд оптическим прицелом.

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Комментарии
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Александр Симаков
Если у шестилетнего внука родители и дед дебилы, то он точно будет таким же, как этот командир. Даже если ЕГЭ отменить.
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23 час.
Александр Симаков
Эти российские  школьники, которые завовевали всё золото на международных олимпиадах только в конце прошлого года, через систему ЕГЭ не проходят?  Или у них какая-то особенная ЕГЭ, другого калибра?  P.S.  Шукольники не проходят через систему ЕГЭ, ЕГЭ - это всего лишь ЭКЗАМЕН!
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23 час.
V
Vlad
Ему же ничего не видно в этот прицел! Он, наверно, стреляет зажмурившись!😂
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21 час.

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