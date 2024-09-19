ВСУ практически покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском (украинское название Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), рассказали в силовых структурах.
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