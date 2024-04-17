Пять самовольных ярмарок снесли на Хилокской по решению прокуратуры

Организаторов многочисленных торговых точек на улице Хилокской проверили сотрудники полиции, а также специалисты Роспотребнадзора, Росреестра, Минпромторга, МЧС, мэрии Новосибирска и районной администрации.
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