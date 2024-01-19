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Газета Коммуна

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В Воронежскую область из Белгорода прибыли 93 школьника

Во время новогодних праздников Белгородщина неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. В связи со сложной обстановкой губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к соседним регионам с просьбой помочь с вывозом детей.

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