Депутаты Думы города Иркутска написали «Диктант Победы»

Международная патриотическая акция «Диктант Победы» прошла в Иркутске в седьмой раз. Участие в диктанте приняли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, депутат Государственной Думы ФСРФ Сергей Тен, мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель Думы города Евгений Стекачев, депутаты Алексей Вепрев, Максим Булдаков, Антонина Корочкина, Алексей Кудрявцев, их помощники, депутаты Молодежного парламента при представительном органе власти, председатель Иркутского регионального отделения Российского военно-исторического общества Андрей Южаков, представители «Молодой Гвардии Единой России», семьи участников специальной военной операции.