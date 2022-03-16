Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Грачев
    Стоит всех, кто сочиняет разного рода пасквили на Россию, ВС РФ, кроме штрафа, принуждать через суд к обшественным ра...Житель Владимирск...
  • Геннадий Загуменов
    хватит писать про деньги для милли👹онов россиян ,хватит гнать пургуВажное денежное п...
  • Владимир Афанасьев
    десятки тыс. приехавшие в Россию, если это дети и женщины, то да , а мужиков надо "скурпулёзно" проверять, это могут ...Трое иностранных ...

Хакеры взломали сайты арбитражных судов по всему Дальнему Востоку

Хакеры взломали сайты арбитражных судов по всему Дальнему Востоку

16 марта сайт Арбитражного суда Сахалинской области был взломан неизвестными. Хакеры заменили прежнюю информацию на полотно с экстремистскими высказываниями, касающимися, в том числе, и Украины, сообщает ИА UssurMedia.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх