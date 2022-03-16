Хакеры взломали сайты арбитражных судов по всему Дальнему Востоку

16 марта сайт Арбитражного суда Сахалинской области был взломан неизвестными. Хакеры заменили прежнюю информацию на полотно с экстремистскими высказываниями, касающимися, в том числе, и Украины, сообщает ИА UssurMedia.
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