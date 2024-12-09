Председателя Госдумы Володина избрали председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ

Председателя Государственной думы Вячеслава Володина на совместном заседании Совета и 17-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) назначили председателем ассамблеи.
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