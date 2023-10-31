Путин: страшные события в секторе Газа ничем нельзя оправдать

Путин подчеркнул, что при виде жертв и "кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются", однако руководствоваться эмоциями нельзя Новый виток кризиса на Ближнем Востоке начался с террористической атаки на мирных жителей Израиля, однако вместо наказания преступников началась месть по принципу коллективной ответственности.