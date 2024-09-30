Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на этой неделе

По его словам, «экстремально тёплый» сентябрь закончился В Петербурге составили распоряжение о периодическом протапливании, сообщил сегодня в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.
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