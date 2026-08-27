45 Power Plants in India Running on Critically Low Levels of Coal Stocks

As many as 45 coal-fired power plants in India are currently operating with critically low levels of coal stocks, as electricity demand rises amid the strong El Nino but supply is disrupted by monsoon rains, Reuters reported on Thursday, citing government data and industry officials.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)