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Видео с первым вывезенным из зоны СВО подбитым Abrams опубликовало Минобороны

Видео с первым вывезенным из зоны СВО подбитым Abrams опубликовало Минобороны

Официальный канал Министерства обороны Российской Федерации. Министерство обороны России обнародовало видео, на котором запечатлена эвакуация с авдеевского направления подбитого американского танка M1 Abrams.

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