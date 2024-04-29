Видео с первым вывезенным из зоны СВО подбитым Abrams опубликовало Минобороны

Официальный канал Министерства обороны Российской Федерации. Министерство обороны России обнародовало видео, на котором запечатлена эвакуация с авдеевского направления подбитого американского танка M1 Abrams.
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