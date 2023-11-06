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Диагноз — цирроз печени: все, что нужно знать про стадии, симптомы и прогноз болезни

Диагноз — цирроз печени: все, что нужно знать про стадии, симптомы и прогноз болезни

Цирроз печени — это необратимое заболевание, на органе образуются узлы и рубцы. Как его можно заподозрить? Какие есть стадии? Как врачи спасают пациента? Рассказывает доктор медицинских наук Ольга Шархун.

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