Цирроз печени — это необратимое заболевание, на органе образуются узлы и рубцы. Как его можно заподозрить? Какие есть стадии? Как врачи спасают пациента? Рассказывает доктор медицинских наук Ольга Шархун.
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