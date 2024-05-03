Командующий ВСУ пожаловался на превосходство ВС РФ в артиллерии и в воздухе

Украина надеется на поставки американского оружия Командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Павлюк, высказываясь о положении ВСУ в Часовом Яре в ДНР, сообщил в интервью изданию Times, что надеется на американское оружие, однако пожаловался на полное превосходство ВС РФ в воздухе, а превосходство артиллерии оценил как «десять к одному».