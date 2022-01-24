Энтони Блинкен и Сергей Лавров: переговоры на фоне эскалации

КИЕВ – Если Россия хочет начать убеждать мир в том, что у нее нет агрессивных намерений в отношении Украины, очень хорошим началом будет деэскалация, возвращение – удаление – этих сил, [которые сейчас сконцентрированы] на границе с Украиной.
КИЕВ – Если Россия хочет начать убеждать мир в том, что у нее нет агрессивных намерений в отношении Украины, очень хорошим началом будет деэскалация, возвращение – удаление – этих сил, [которые сейчас сконцентрированы] на границе с Украиной.
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