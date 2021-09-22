США и Великобритания намерены "сохранить достижения" в Афганистане

imago images/Xinhua Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают, что страны должны руководствоваться общими ценностями в отношении России и Китая, а также "сохранить достижения", достигнутые в Афганистане.
imago images/Xinhua Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают, что страны должны руководствоваться общими ценностями в отношении России и Китая, а также "сохранить достижения", достигнутые в Афганистане.
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