По годовым вкладам можно получить до 14%

На рынке рублевых вкладов на срок около года максимальная ставка без специальных условий находится примерно на уровне 14%, следует из актуального обзора «Финансов Mail».
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