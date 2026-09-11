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По годовым вкладам можно получить до 14%

По годовым вкладам можно получить до 14%

На рынке рублевых вкладов на срок около года максимальная ставка без специальных условий находится примерно на уровне 14%, следует из актуального обзора «Финансов Mail».

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