Стали известны подробности о застреленном в центре Москвы предпринимателе

Стали известны некоторые факты биографии убитого 2 июня в центре Москвы бизнесмена Оганеса Камаряна.По информации «Известий», в 2013 году предприниматель, находясь в Армении, пытался организовать заказное убийство своего оппонента — Рафика Мадояна.
Стали известны некоторые факты биографии убитого 2 июня в центре Москвы бизнесмена Оганеса Камаряна.По информации «Известий», в 2013 году предприниматель, находясь в Армении, пытался организовать заказное убийство своего оппонента — Рафика Мадояна.
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