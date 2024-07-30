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Ученые из Индии создали биочернила для 3D-печати легких на основе слизи

Ученые из Индии создали биочернила для 3D-печати легких на основе слизи

Индийские исследователи из Научного института в Бангалоре разработали уникальные биочернила на основе муцина — компонента слизи, присутствующего у большинства животных и человека, для 3D-печати легочной ткани.

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