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НОВОСТИ МИРА.

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14.11.23==Телефонная дипломатия: Путин и Эрдоган добиваются каждый своих целей

14.11.23==Телефонная дипломатия: Путин и Эрдоган добиваются каждый своих целей

Начало Третьей мировой будущие историки свяжут с нынешним арабо-израильским конфликтом  президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево)  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с понедельника возобновит «телефонную дипломатию» с мировыми лидерами по Газе, возможны переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

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