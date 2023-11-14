14.11.23==Телефонная дипломатия: Путин и Эрдоган добиваются каждый своих целей

Начало Третьей мировой будущие историки свяжут с нынешним арабо-израильским конфликтом президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево) Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с понедельника возобновит «телефонную дипломатию» с мировыми лидерами по Газе, возможны переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил источник в администрации турецкого лидера.