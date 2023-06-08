Позитив для оптимистов

3 424 подписчика

Как воспитать детей мигрантов настоящими россиянами

Как воспитать детей мигрантов настоящими россиянами

Эксперты предложили варианты решения проблемы незнания русского языка мигрантами и их детьми Текст: Андрей Резчиков Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил задуматься о квотах в школах для учеников, не владеющих русским языком.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх