Как воспитать детей мигрантов настоящими россиянами

Эксперты предложили варианты решения проблемы незнания русского языка мигрантами и их детьми Текст: Андрей Резчиков Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил задуматься о квотах в школах для учеников, не владеющих русским языком.
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