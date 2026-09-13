Свищев: Загитовой надо понять, что нарушениями ПДД она угрожает жизням людей

Олимпийской чемпионке 2018 года по фигурному катанию Алине Загитовой нельзя забывать, что за ней внимательно следят поклонники.
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