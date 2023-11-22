В Перми количество «зайцев» будет отображаться на табло общественного транспорта

В автобусах и трамваях города будут установлены датчики, фиксирующие вход и выход пассажиров.Впервые мэр Перми Эдуард Соснин провел прямую трансляцию в социальных сетях, где ответил на вопросы горожан и рассказывал о развитии города, в том числе об образовании, транспорте и ландшафтном планировании.