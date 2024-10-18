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От Копполы до «Джокера»: история грандиозных провалов в кино

От Копполы до «Джокера»: история грандиозных провалов в кино

В предчувствии скорого цифрового релиза «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы «Сноб» решил вспомнить самые грандиозные провалы в истории кино и ответить на вопрос, означает ли финансовый неуспех картины ее художественную несостоятельность.

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