Убийство брата и сестры из РФ в Таиланде: вскрылись новые детали расправы

Убийство брата и сестры из РФ в Таиланде, потрясшее Паттайю, обрастает новыми деталями. В то время как полиция официально заявляет о банальной попытке кражи мотоцикла, информированные источники раскрывают картину тщательно спланированной расправы на почве крупного денежного долга.