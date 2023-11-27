Средиземноморский циклон принесет в Карелию метели

На республику надвигается средиземноморский циклон “Фил”. 27 и 28 (в основном 28) ноября он принесёт в нашу республику обильные снегопады, сильный порывистый ветер и метели, сообщается в паблике Погода Петрозаводска и Карелии в ВК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии