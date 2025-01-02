“Вынуждена заплатить”, – в офисе Зеленского назвали условия переговоров с Россией

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского, Михаил Подоляк, сделал резонансное заявление о невозможности начала переговоров с Россией, пока Москва не заплатит более высокую цену за военные действия.
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