Аргументы и Факты

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В Эквадоре найденная живой в гробу женщина скончалась в больнице

В Эквадоре найденная живой в гробу женщина скончалась в больнице

Найденная живой в гробу женщина в Эквадоре скончалась в реанимации, пишет издание El Universo.Напомним, 76-летняя Белла Монтойя, которая официально была признана мертвой, подала признаки жизни, когда ее родственники начали готовиться к похоронам.

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