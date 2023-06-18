В Эквадоре найденная живой в гробу женщина скончалась в больнице

Найденная живой в гробу женщина в Эквадоре скончалась в реанимации, пишет издание El Universo.Напомним, 76-летняя Белла Монтойя, которая официально была признана мертвой, подала признаки жизни, когда ее родственники начали готовиться к похоронам.