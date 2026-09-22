«Так не может продолжаться»: США обвинили Киев в атаке судов с американской нефтью

Украина атакует связанные с США суда с нефтью. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, подобной практике необходимо положить конец.
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